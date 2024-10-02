Об этом сообщает Киевская ОВА. Сейчас в Киевской области звучит воздушная тревога.
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В столице работает ПВО
В 23:15 в столице раздался сигнал воздушной тревоги.
По данным ОВА, в воздушном пространстве Киева зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– пишут в сообщении.
Также в Воздушных силах ВСУ добавили, что БПЛА находятся на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей – курс юго-западный.