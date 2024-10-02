Про це повідомляють у Київській ОВА. Наразі в Київській області лунає повітряна тривога.

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У столиці працює ППО

О 23:15 у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.

За даними ОВА, у повітряному просторі Києва зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– пишуть у повідомленні.

Також у Повітряних силах ЗСУ додали, що БпЛА знаходяться на межі Сумської, Київської та Полтавської областей – курс південно-західний.