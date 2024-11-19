На Киевщине работает ПВО по "Шахедам"

Вечером 19 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". Вражеские дроны уже долетели до столичного региона, там раздались взрывы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Там отметили, что в регионе работает ПВО.

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Что известно о взрывах на Киевщине

Вечером 19 ноября российские войска атаковали Киевскую область ударными БпЛА. В 22:15 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в регионе.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

В Киевской ОВА призвали не фотографировать и не изменить работу украинских защитников и находиться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

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К слову, Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность сбивания российских "Шахедов" с помощью FPV-дронов. Он также объявил, что в следующем году будет изготовлено 30 тысяч дальнобойных дронов собственного производства.