На Киевщине работала ПВО: регион атаковали реактивные "Шахеды"
- Вечером 15 мая в Киевской области работали силы ПВО из-за атак российских реактивных "Шахедов".
- Тревогу объявили в нескольких районах области, но отбой дали уже в 18:40.
Вечером 15 мая россияне продолжают свои атаки на Украину. В Киевской области работали бойцы ПВО.
Об этом рассказали в Киевской областной военной администрации. Если в вашем регионе тревога – будьте в укрытии!
Смотрите также Массированный удар по Украине: Воздушные силы показали, как сбивали вражеские цели – мощные кадры
Что известно об ударах по Киевской области 15 мая?
Тревогу в нескольких районах Киевской области дали в половине седьмого вечера. Это Бучанский, Бориспольский и Броварской районы. Сирены прозвучали и в столице – в 18:26. Добавим, что в течение дня тревоги звучали несколько раз в Киеве и Киевской области.
Сначала мониторинговые сообщества, а затем и Воздушные силы сообщили о реактивном "Шахед" на Вышгород.
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,
– говорится в заметке областной военной администрации.
Там традиционно попросили соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников. Речь как о фотографировании, так и о фиксации работы ПВО на видео. А также о так называемых стримах – трансляции в прямом эфире или записи "кружочков" в соцсетях в режиме реального времени.
Однако отбой дали достаточно быстро – в 18:40. Это касалось и области, и столицы.
Обратите внимание! В это время были взрывы и в Харькове. Россияне ударили боевым дроном по Основянскому району.
Была атака и на Запорожье: к сожалению, известно о двух раненых, значительно повреждены частные дома. "Россияне целят в промышленную инфраструктуру, однако больше всего под ударом – гражданские", – написал глава ОВА Иван Федоров.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Напоминаем, что карта интерактивная, то есть автоматически обновляется в режиме онлайн.
А быстрее всего о взрывах в Украине и их последствиях вы можете узнать из телеграм-канала 24 Канала. Важно, что наши редакторы наполняют его и ночью, поэтому вы будете в курсе самых свежих новостей.
Россия хочет атаковать центр Киева
Владимир Зеленский 15 мая рассказал о новых данных от ГУР. По информации разведчиков, оккупанты имеют целый список адресов, среди которых объекты, расположены в центре города. Речь об Офисе Президента, подземные бункеры, а также о резиденции Зеленского на Киевщине.
Что касается массированной атаки по Украине 13 – 14 мая, то исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с 24 Каналом напомнил: Путин любит обстреливать Украину накануне разговоров с Трампом. А на этот раз поводом можно считать встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Китае. Диктатор боится, чтобы без России не договаривались о России.