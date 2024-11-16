На Киевщине работает ПВО: в регионе зафиксирован БпЛА
Вечером 16 ноября Россия снова запустила ударные БпЛА. В частности, их зафиксировали в Киевской области.
Поэтому в области работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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В Киевской области раздавались взрывы
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 22:45.
В 22:54 в Воздушных силах предупредили о движении БпЛА на границе Киевщины и Черкасщины.
Позже местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,
– объяснили в КОВА в 23:37.
Через 15 минут в ПС сообщили, что беспилотники на юге Киевщины двигаются курсом в Винницкую область.
Жителей области просят позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – добавили в ОВА.