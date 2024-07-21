У Киевской области работает ПВО: в воздушном пространстве фиксируют БпЛА

В ночь на 21 июля враг атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Сейчас в Киевской области работают силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, это может уберечь вашу жизнь и облегчить работу защитникам неба.

Смотрите также Россия запустила много "Шахедов": атака продолжается по нескольким направлениям

В Киевской области работает ПВО

В Киевской области в 01:55 объявили воздушную тревогу, которую вызвала вражеская атака дронами-камикадзе типа "Шахед". Уже в 02.46 об опасности сообщили и жителям столицы. Пока появилась информация о работе противовоздушной обороны.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении ОВА.

Там также призвали соблюдать информационную тишину. Напомним, что фиксировать и распространять в сети кадры и видео работы Воздушных сил – запрещено.

, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили об угрозе удара БПЛА для столицы. "Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – добавил Сергей Попко.

По словам Кличко, в Киевской области вражеские БПЛА заходят с Броварского направления.

Напомним, в ночь на 20 июля российские войска также атаковали Киев ударными БПЛА. В результате вражеской атаки было зафиксировано падение обломков дрона в Соломянском районе столицы.