Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, це може вберегти ваше життя та полегшити роботу оборонцям неба.

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У Київській області працює ППО

У Київській області о 01:55 оголосили повітряну тривогу, яку спричинила ворожа атака дронами-камікадзе типу "Шахед". Вже о 02:46 про небезпеку повідомили й жителів столиці. Наразі з'явилася інформація про роботу протиповітряної оборони.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Там також закликали дотримуватися інформаційної тиші. Нагадуємо, що фіксувати та поширювати у мережі кадри та відео роботи Повітряних сил – заборонено.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили про загрозу удару БпЛА для столиці. "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – додав Сергій Попко.