В Киевской области работает ПВО: враг атакует регион "Шахедами"

В Киевской области ночью 27 апреля работала противовоздушная оборона. Регион был под атакой вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревогу в Киевской области объявили еще в 23:08 26 апреля. Воздушные силы писали, что в регион залетают вражеские дроны-камикадзе.

БПЛА на Черниговщине – на Киевскую,

– писали военные.

Позже Воздушные силы написали, что в Киевской области – угроза применения ударных БПЛА!

О работе ПВО стало известно в 00:21 27 апреля. Об этом написала Киевская ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей Киевской области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.

Там также попросили граждан соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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