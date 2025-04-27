В Киевской области работает ПВО: враг атакует регион "Шахедами"
- В Киевской области работала противовоздушная оборона из-за атаки дронов-камикадзе "Шахед".
- Жителей призвали оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области ночью 27 апреля работала противовоздушная оборона. Регион был под атакой вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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Что известно о работе ПВО в Киевской области
Тревогу в Киевской области объявили еще в 23:08 26 апреля. Воздушные силы писали, что в регион залетают вражеские дроны-камикадзе.
БПЛА на Черниговщине – на Киевскую,
– писали военные.
Позже Воздушные силы написали, что в Киевской области – угроза применения ударных БПЛА!
О работе ПВО стало известно в 00:21 27 апреля. Об этом написала Киевская ОВА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей Киевской области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.
Там также попросили граждан соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
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