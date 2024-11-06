Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" на Киевскую область сегодня

В Киевской области ночью 6 ноября зафиксировали движение вражеских БПЛА.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– подчеркнули в ОВА.

Также призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Добавим, этой ночью взрывы прозвучали, в частности, в Черкасской области. Воздушные силы предупреждали, что туда направляются "Шахеды".