Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" на Київщину сьогодні
У Київській області вночі 6 листопада зафіксували рух ворожих БпЛА.
У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– наголосили в ОВА.
Також закликали не нехтувати правилами безпеки й залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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Додамо, цієї ночі вибухи пролунали, зокрема, в Черкаській області. Повітряні сили попереджали, що туди прямують "Шахеди".