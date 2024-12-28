Об этом рассказал 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области. Инцидент произошел на блокпосту, когда водитель отказался предоставить документы.

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Инцидент на блокпосту

По информации полиции, во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять удостоверение личности. После этого, продолжая движение, он совершил наезд на работника ТЦК, на что тот ответил ударом по лобовому стеклу авто.

На Киевщине работник ТЦК ударил по лобовому стеклу авто: смотреть видео

Водитель с места происшествия скрылся, а работник ТЦК обратился в больницу за медицинской помощью. В то же время в сети утверждают, что инцидент произошел вблизи Василькова.

К слову, в Винницкой области военнослужащий избил мужчину, за что получил подозрение в причинении телесных повреждений средней тяжести.

Досудебное расследование ведется, подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Пострадавший находится под наблюдением врачей, угрозы для жизни нет.