Про це розповів 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області. Інцидент стався на блокпосту, коли водій відмовився надати документи.

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Інцидент на блокпості

За інформацією поліції, під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати посвідчення особи. Після цього, продовжуючи рух, він скоїв наїзд на працівника ТЦК, на що той відповів ударом по лобовому склу авто.

На Київщині працівник ТЦК вдарив по лобовому склу авто: дивитися відео

Водій з місця події втік, а працівник ТЦК звернувся до лікарні за медичною допомогою. Водночас у мережі стверджують, що інцидент стався поблизу Василькова.

До слова, у Вінницькій області військовослужбовець побив чоловіка, за що отримав підозру у спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості .

Досудове розслідування ведеться, підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі. Постраждалий перебуває під наглядом лікарів, загрози для життя немає.