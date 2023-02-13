Впечатляющая схема: на Киевщине разоблачили "волонтера", который за деньги переправлял мужчин за границу

В Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, придумавшего схему, как за деньги помогать военнообязанным пересекать границу. За свои услуги руководитель фонда просил до 7,5 тысячи долларов.

По данным следствия, житель Киевщины разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. С этой целью он создал благотворительный фонд и арендовал помещение.

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Подозреваемый подрабатывал справки для военнообязанных

Там подозреваемый встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тысячи долларов. За такую сумму он обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях".

Руководитель благотворительного фонда уведомлен о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков у руководителя фонда изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, а также документация с их анкетными данными.

Что известно о пересечении границы во время военного положения

В Украине от 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию, было введено военное положение и мобилизация. Соответственно, во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет не могут уезжать за границу. Однако существует немало исключений.

Выехать за границу в 2023 году смогут:

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену среди лиц с инвалидностью;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

За незаконное пересечение границы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность предусмотрена за пересечение границы вне пунктов пропуска.

Если военнообязанный решил пересечь границу с поддельными документами, печатями, штампами или бланками, такие действия будут квалифицироваться уже по статье 358 Уголовного кодекса.