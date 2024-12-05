В Киеве и на Киевщине – вражеские БПЛА: работает ПВО
Россия 5 декабря снова атакует Украину "Шахедами". Российские БПЛА уже в Киевской области.
В регионе работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА и городского голову Киева Виталия Кличко.
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Взрывы в Киеве
В 22:51 Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в Киеве.
В Оболонском районе столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– написал городской голова.
Воздушные силы как раз перед этим сообщали об ударном дроне на Вышгород – Киев. А также и о новых группах БПЛА, что залетают на Черниговщину и Сумщину.
В Киевской области работала ПВО
О движении "Шахедов" в направлении Киевской области предупреждали в Воздушных силах.
В 21:20 было зафиксировано БПЛА на Черниговщине, которые двигались в направлении севера Киевщины.
Незадолго после этого в Киевской области прогремели первые взрывы.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – сообщили в КОВА в 21:43.
По данным мониторинговых каналов, в 21:56 в Киевской области было зафиксировано примерно 5 "Шахедов".
БпЛА в районе Броваров, Борисполя и Дымера,
– сообщили в ВС.
В КОВА также напомнили о запрещении фотографировать и снимать работу украинских защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали в ОВА.