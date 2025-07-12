В Киевской области взрывы: уже под вечер "Шахеды" атакуют Украину

Россияне вечером в субботу, 12 июля, уже атакуют Украину, запустив ударные беспилотники. Вследствие этого в Киевской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Заметим, что в регионе уже объявили воздушную тревогу.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена в 16:53. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении региона со стороны Черниговской области. Уже в 17:23 опасность достигла столицы.

Ориентировочно в 17.40 областная военная администрация сообщила о движении российских беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Сообщили, что в области работают силы противовоздушной обороны, отражая атаку.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации от мониторинговых каналов, целей больше не фиксируют.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, ночью россияне атаковали города Украины, в том числе и Черновцы. Город подвергся комбинированным ударам и "Шахедами", и крылатыми ракетами. Били исключительно по гражданским объектам, в частности жилых домах и детском саду.