На Киевщине зафиксировали дроны: работает ПВО
Источник:КОВА
В ночь на 23 октября Украину атаковали дроны-камикадзе. Несколько из них зафиксировали в Киевской области.
Об опасности в Киевской области и столице сообщили в КОВА. Власти попросили местных жителей оставаться в укрытиях до объявления об отбое.
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Дроны залетели в Украину с двух направлений
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,
– объяснили в Киевской ОВА.
В областной военной администрации призвали соблюдать информационную тишину. Киевлянам и жителям региона запретили фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.
По состоянию на три часа ночи тревогу объявили в большинстве регионов Украины – в частности, восточных, части северных. Сирены прозвучали и на Буковине и на Тернопольщине.
Местные каналы сообщили, что взрывы слышали и в Хмельницкой области. Область тоже "красная" из-за угрозы ударных дронов. Сейчас местные власти не комментировали атаку и ее последствия.