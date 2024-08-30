На Киевстар ТВ станут доступны легендарные сериалы от HBO

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ пополняет свою видеотеку сериалами от НВО по лицензии Warner Bros. Discovery. Таким образом Киевстар ТВ продолжает расширять перечень контента от мировых киностудий.

Отныне украинцы могут легально смотреть сериалы HBO на Киевстар ТВ. Контент HBO, который будет доступен на платформе, пользователи могут посмотреть на языке оригинала или с украиноязычной озвучкой, рассказывает 24 Канал.

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Сейчас на Киевстар ТВ доступны все серии двух сериалов-бестселлеров от HBO: пятисерийный британо-американский мини-сериал "Чернобыль" и все сезоны культового сериала "Секс в большом городе". Начиная с сентября, на Киевстар ТВ появятся легендарные сериалы, которые будут добавляться постепенно сезонами.



На Киевстар ТВ можно посмотреть контент от НВО / Фото Киевстар ТВ

Сериалы HBO, которые появятся на Киевстар ТВ до декабря 2024 года: постапокалиптический сериал "Последние из нас", телесериал-приквел к сериалу "Игра престолов" – "Дом дракона", ну и, собственно, сам легендарный сериал "Игра престолов", а также не менее интересные сериалы "Настоящий детектив", "Наследники", "Белый лотос", "Аутсайдер", "Отыграть назад", "Сплетница", "Мейр из Исттауна", "Бортпроводница".

Мы продолжаем пополнять нашу VOD-библиотеку не только мировыми бестселлерами, но и предлагать пользователям контент от различных киностудий. Так, после Amazon на платформе появляется контент HBO. Не забываем и об украинских сериалах – с сентября у нас начинается старт премьер, поэтому следите за обновлениями,

– поделился СЕО Киевстар ТВ Павел Рыбак.

К слову, весной 2024 года также на платформе появился контент от Amazon с эксклюзивной украиноязычной озвучкой, которая была создана по заказу Киевстар ТВ. Так, пользователи могут посмотреть все сезоны сериала "Удивительная миссис Мейзел", а еще драматическое фэнтези "Блаженство", романтический фильм ужасов с участием Тимоти Шаламе "Вместе с костями", ромком "Поездка в Америку-2", боевик-триллер "7500" и научно-фантастический боевик "Война завтрашнего дня".

Пользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.