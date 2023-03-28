На Кипре бросили в тюрьму украинку, которая с ножом подошла к россиянам

22 августа 2022 года в Ларнаке на Кипре на празднование Дня российского флага собрались около 20 граждан этой страны-террористки с триколорами и флагами СССР. Они хотели приступить к автомобильному пробегу.

Такие празднования россиян, которые почему-то со всей своей поддержкой были далеко от России, возмутили украинку. Случайная свидетельница, наблюдавшая за действом из своего дома, не выдержала и выбежала к гражданам страны-оккупантки с ножом в руках.

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Женщину бросили за решетку

Этой украинкой оказалась 55-летняя Ирина Кривоус, которая и сама является жительницей Ларнаки. Ей не удалось долго мешать россиянам, ведь женщину сразу задержали правоохранители Кипра. Как сообщил спикер полиции Харрис Хаджиасемис, после таких действий украинки кипрская полиция ее арестовала по подозрению в:

посягательстве на здоровье,

хранении оружия,

нарушении общественного порядка.

28 марта Окружной суд Ларнаки приговорил 55-летнюю украинку к тюремному заключению. Находиться она за решеткой будет 6 месяцев.

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Цинизм россиян затмил глаза

По словам Ирины, шум любителей "русского мира" она услышала из дома. Отметим, что на Кипре, где проживают тысячи россиян и украинцев, граждане страны-оккупантки не только размахивали флагами, но и пытались выискиваться в букву "Z", ставшей синонимом вторжения России в Украину.

Из-за возмущения Ирина Кривоус выбежала на улицу к россиянам, чтобы остановить их действие, и не заметила, что в это время держала нож в руке.

Дома я все время занимаюсь хозяйством, работаю на кухне. Нож у меня в руках постоянно, поэтому не заметила, как выбежала из дома вместе с ним,

– подчеркнула Ирина.

При этом она добавила, что возмущение вызвал у нее цинизм россиян, чья страна каждый день пытается убить как можно больше украинцев из-за нежелания подчиниться. Она хотела спросить их, как им не стыдно поддерживать ужас, совершаемый Россией.

"Все пророссийские митинги – это глумление над невинными жертвами российской агрессии, над украинцами. Это плевок в лицо всему цивилизованному миру, аморально!" – подчеркнула она.

Ирина заметила, что во время этих митингов "будто заново пережила гибель брата от рук таких ра**стов, как собравшиеся у дома". Брат Ирины Кривоус после начала полномасштабной фазы войны пошел в терроборону. Он погиб 26 июня прошлого года, защищая Родину. До его 52-летия оставался месяц.