Такі святкування росіян, які чомусь зі всією своєю підтримкою були далеко від Росії, обурили українку. Випадкова очевидиця, яка спостерігала за дійством зі свого дому, не витримала та вибігла до громадян країни-окупантки з ножем у руках.

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Жінку кинули за ґрати

Цією українкою виявилася 55-річна Ірина Кривоус, яка й сама є жителькою Ларнаки. Їй не вдалося довго заваджати росіянам, адже жінку одразу затримали правоохоронці Кіпру. Як повідомив речник поліції Харріс Хаджіїасеміс, після таких дій українки кіпрська поліція її заарештувала за підозрою в:

посяганні на здоров’я,

зберіганні зброї,

порушенні громадського порядку.

28 березня Окружний суд Ларнаки засудив 55-річну українку до тюремного ув'язнення. Перебуватиме вона за ґратами 6 місяців.

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Цинізм росіян затьмарив очі

За словами Ірини, шум любителів "руського міра" вона почула з дому. Зауважимо, що на Кіпрі, де проживають тисячі росіян і українців, громадяни країни-окупантки не лише розмахували прапорами, а й намагалися вишукуватися у літеру "Z", яка стала синонімом вторгнення Росії в Україну.

Через обурення Ірина Кривоус вибігла на вулицю до росіян, щоб зупинити їхнє дійство, та не зауважила, що у цей час тримала ніж у руці.

Вдома я весь час займаюсь господарством, працюю на кухні. Ніж у мене в руках постійно, тому не помітила, як вибігла з дому разом з ним,

– наголосила Ірина.

При цьому вона додала, що обурення викликав у неї цинізм росіян, чия країна щодня намагається вбити якомога більше українців через небажання підкоритися. Вона хотіла запитати їх, як їм не соромно підтримувати жах, який чинить Росія.

"Усі проросійські мітинги – це глум над невинними жертвами російської агресії, над українцями. Це плювок в обличчя всьому цивілізованому світу, аморально!" – підкреслила вона.

Ірина зауважила, що у час цих мітингів "ніби заново пережила загибель брата від рук таких ра**стів, як ті, що зібралися біля будинку". Брат Ірини Кривоус після початку повномасштабної фази війни пішов до тероборони. Він загинув 26 червня минулого року, захищаючи Батьківщину. До його 52-річчя залишався місяць.