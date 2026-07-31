Об этом сообщил глава государства.

Что известно о покушении на командира "Хартии"?

По словам Зеленского, нападающего и его подельника правоохранители уже задержали. Глава государства отметил, что по поводу инцидента произошел доклад Александра Поклада. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств попытки нападения.

Зеленский также заявил, что Украина обязательно ответит на попытку нападения на украинского командира.

Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее,

– добавил президент.

Во 2-м корпусе НГУ "Хартия" прокомментировали "РБК-Украина" попытку покушения на командира Игоря Оболенского. Там поблагодарили за поддержку и подчеркнули, что готовы противостоять врагу как на передовой, так и в тылу. Кроме того, заявили, что ответ на покушение будет на поле боя.

Справочно. Игорь Оболенский – полковник Национальной гвардии Украины, Герой Украины и командир 2-го корпуса НГУ "Хартия". Ранее он долгое время возглавлял 13-ю бригаду "Хартия", которая участвовала в боях в Харьковской области и других направлениях. Оболенский имеет военное образование и магистерскую степень по правоведению. 15 июля 2026 Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" за выдающиеся заслуги в защите государства. Он также известен современными подходами к управлению войском, включая ориентацию на стандарты НАТО, эффективную логистику и уважение к личному составу.

Напомним, 8 июня правоохранители задержали в Киеве 38-летнего агента России, готовившего заказное убийство представителя ГУР Андрея Юсова. За его ликвидацию обещали 100 тысяч долларов, из которых 10 тысяч долларов он уже получил в качестве аванса. Злоумышленник собирал информацию о маршрутах, графике, месте жительства и транспорте Юсова. Для нападения планировали использовать FPV-дрон. Подозреваемый был заключен под стражу. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в феврале 2026 года стражи порядка Украины и Молдовы разоблачили группу, которая действовала под контролем российских спецслужб и готовила заказные убийства известных украинцев и иностранцев. Среди потенциальных жертв также называли Андрея Юсова. Тогда задержали десять участников группировки, а во время спецоперации изъяли оружие, взрывчатку и другие доказательства подготовки преступлений.