Оккупанты наступают по всей линии фронта. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

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Что происходит на Лиманско-Купянском направлении сейчас

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал о текущей ситуации на Лиманско-Купянском направлении. Об этом передает 24 Канал.

Враг не отказывается от своих планов по повторной оккупации Купянска, пытается выйти на рубежи Синьковки для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск,

– сказал Фитьо.

Он объяснил, что Купянск – важный логистический центр. Через него во время оккупации с 27 февраля по 10 сентября 2022 года осуществлялись поставки российских войск.

Погода не способствует полетам беспилотников

В прошлые сутки на этом направлении шел дождь и был мороз, поэтому все сразу замерзало. В такую погоду БПЛА не могли летать и было сложнее наблюдать за противником. Поэтому россияне были менее активны. Впрочем, нашим защитникам удалось отразить семь атак, в том числе возле Синьковки и Новоселовского. Уничтожили 17 единиц техники, включая танк и БМП, убили 109 врагов.

Оккупанты совершили 399 обстрелов из артиллерии и минометов, а вот дронами летали меньше: использовали всего три беспилотника против привычных 15 – 30.

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