Окупанти сунуть по всій лінії фронту. Це підтвердив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку зараз

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів про поточну ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це передає 24 Канал.

Ворог не відмовляється від своїх планів щодо повторної окупації Куп'янська, намагається вийти на рубежі Синьківки для створення майбутнього плацдарму для наступу на Куп'янськ,

– сказав Фітьо.

Він пояснив, що Куп'янськ – важливий логістичний центр. Через нього під час окупації із 27 лютого по 10 вересня 2022 року здійснювалося постачання російських військ.

Погода не сприяє польотам безпілотників

Минулої доби на цьому напрямку дощило і був мороз, тож усе одразу замерзало. За такої погоди БпЛА не могли літати, і було складніше спостерігати за противником. Через це росіяни були менше активні. Утім, нашим захисникам вдалося відбити сім атак, зокрема, біля Синьківки та Новоселівського. Знищили 17 одиниць техніки, зокрема, танк і БМП, убили 109 ворогів.

Окупанти здійснили 399 обстрілів артилерією та мінометами, а от дронами літали менше: використали всього три безпілотники проти звичних 15 – 30.

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