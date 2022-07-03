Враг захватил штурмом Золотаровку возле Лисичанска и форсировал Северский Донец

Российские войска продолжают штурм населенных пунктов возле Лисичанска. Они 3 июля смогли взять под контроль Золотаровку.

В этот же день на Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец. Об этом сообщили в сводке Генштаба, где доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов.

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Враг хотел взять Лисичанск в осаду

Оккупанты делали все, чтобы взять Лисичанск в окружение. Однако наши защитники, несмотря на кратное преимущество противника в технике и личном составе, не давали это сделать в течение нескольких недель. А впоследствии украинские подразделения смогли успешно выйти из города и предотвратить роковые последствия.

На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаровка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаровки и взял под контроль населенный пункт,

– отметили в сообщении.

В то же время наши защитники смогли отразить штурм оккупантов в направлении Пасека – Долина. Возле Лисичанска враг обстрелял из артиллерии территории рядом с несколькими населенными пунктами:

Долиной;

Курульками;

Богородичным;

Адамовкой;

Гусаревкой.

По состоянию на 18:00 еще продолжались интенсивные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины возле Золотаровки и Верхнекаменки. Преимущественно бьют из ствольной артиллерии.

Для чего форсировали Северский Донец

Форсирование реки на Краматорском направлении оккупантам было необходимо для продолжения наступления. Они пытаются развить свой успех и захватить Белогоровку. Там продолжают интенсивное огневое влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Там артиллерийские обстрелы были зафиксированы у Григоровки и Белогоровки.

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