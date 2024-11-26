Трое оккупантов доехали до ада, а известный коллаборационист в больнице: на Луганщине дрон поразил авто

FPV-дрон в Луганской области наказал оккупантов. Украинские бойцы попали в машину, где ехали оккупанты и местный коллаборационист.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лисогора.

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Что известно о дроне возмездия на Луганщине

В районе Новокраснянки автомобиль "Нива", где ехало четверо оккупантов, догнал украинский дрон. В результате ДТП трое мужчин уже "доехали" до ада. Еще один, самый интересный пассажир, был доставлен в реанимацию в Луганске. Им оказался местный коллаборационист, сын фигуранта базы "Миротворца" и просто предателя родины Николая Черепни, Олег. Николай Черепня до войны проживал в Рубежном, а после начала помогал своим новым хозяевам разрушать собственный город. За преданность делу Олегу Черепне дали "тепленькое место" в оккупационной администрации на Кременщине – он стал "единоросом",

– написал Артем Лысогор.

Глава ОВА выразил уверенность: и Олег, и Николай Черепня будут отвечать перед украинской Фемидой. Конечно, если Олег еще выживет после "аварии".

"Буду максимально доволен, если узнаю, что дрон, который вызвал это "ДТП" на Кременщине, был передан нашими общинами", – подытожил Лысогор.