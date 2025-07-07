7 июля, 21:38
На Львов идет мощная непогода: первые фото и видео урагана: первые фото и видео урагана
Вечером, 7 июля, во Львове начался сильный ураган. Мощный ветер повалил деревья, горожан призывают быть осторожными.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и местные паблики.
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Первые кадры непогоды во Львове
Как предупреждали ранее во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, непогода ожидалась во второй половине дня.
Непогода во Львове: смотрите видео
Из-за ухудшения погодных условий в городе и области объявлен І уровень опасности – желтый.
Возле университета Ивана Франко упало дерево / Фото Андрея Садового
Сильный ураган во Львове: смотрите видео
Ухудшение погоды: смотрите видео