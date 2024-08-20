На Львов надвигается гроза с градом

Во Львове ожидают сильную грозу сегодня вечером. Возможен град, жителей города призвали быть осторожными.

Львовский городской совет предупредил об ухудшении погодных условий около 21:00.

Смотрите также В Виннице температурные показатели побили рекорд, который держался 78 лет

Штормовое предупреждение: до конца суток синоптики прогнозируют по Львову грозу и ветер скоростью 15 – 20 метров в секунду. Возможен град, поэтому будьте осторожны, – говорится в сообщении.