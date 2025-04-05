На Львовщине произошла серия отравлений угарным газом: один человек умер, пострадали дети

В Сокольниках на Львовщине вечером 4 апреля в жилом доме семья отравилась угарным газом, 41-летний мужчина умер. В тот же вечер во Львове произошел другой случай отравления.

5 апреля утром третий случай отравления произошел в поселке Страдч, пострадали дети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Что известно об инцидентах с отравлением газом на Львовщине

Вечером 4 апреля в селе Сокольники под Львовом в частном доме погиб человек в результате отравления угарным газом. Около 23:21 стало плохо четырем членам семьи: 41-летнему мужчине, его 37-летней жене и двум детям – мальчику 9 лет и девочке 6 лет. К сожалению, мужчина умер еще до приезда медиков, остальных членов семьи госпитализировали в состоянии разной степени тяжести. Причины трагедии выясняются.

В тот же вечер, примерно в 21:50, еще один случай отравления угарным газом произошел во Львове – на улице Замарстыновской, 23. В квартире на первом этаже пострадали 19-летняя девушка и 16-летний парень. После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой.

На следующее утро, 5 апреля, около 06:20, угарным газом отравилась еще одна семья – на этот раз в поселке Страдч Яворивского района. В квартире многоэтажки пострадали 15-летняя и 9-летний ребенок, а также их отец. Мужчина отказался от госпитализации, а дети были доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Все случаи сейчас расследуются. Специалисты призывают жителей области быть особенно внимательными при пользовании газовыми приборами, проверять тягу и вентиляцию, а также устанавливать датчики угарного газа.