Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В частности, они касаются Львовской области и Львова.

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Ожидается гроза и град

По территории Львовской области синоптики 8 июля прогнозируют грозы. Кроме этого, днем местами возможны значительные дожди, шквалы 15 – 20 метров в секунду и даже град.

По городу Львову 8 июля днем также может пройти гроза. Кроме этого, возможен шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду. Также синоптики предусматривают град.

Говорится о І уровне опасности, желтый. Кроме этого, на 8 июля во Львовской области также объявили пожарную опасность. Она местами будет высокой.

Ранее прогнозировали, что 8 июля в Украине в основном будет солнечно и жарко. В то же время писали, что возможна облачность с дождями на Западе и частично Востоке. Самую высокую температуру на этот день прогнозируют на Юге.