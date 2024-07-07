У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, вони стосуються Львівської області та Львова.

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Очікується гроза та град

По території Львівської області синоптики 8 липня прогнозують грози. Крім цього, вдень місцями можливі значні дощі, шквали 15 – 20 метрів за секунду та навіть град.

По місту Львову 8 липня вдень також може пройти гроза. Крім цього, можливий шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики передбачають град.

Мовиться про І рівень небезпечності, жовтий. Крім цього, на 8 липня у Львівській області також оголосили пожежну небезпеку. Вона місцями буде високою.

Раніше прогнозували, що 8 липня в Україні здебільшого буде сонячно та спекотно. Водночас писали, що можлива хмарність з дощами на Заході та частково Сході. Найвищу температуру на цей день прогнозують на Півдні.