Почасовые отключения будут действовать по всей Украине 17 мая. Причина – дефицит электроэнергии.

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Почему отключение продолжили

К сожалению, из-за увеличения нагрузки на энергосистему почасовые отключения электроэнергии на Львовщине продлили до 9 часов утра 17 мая,

– написал Максим Козицкий.

Утром 16 мая во Львовоблэнерго писали, что в течение дня обесточиваний не планируется. Впрочем, ситуация изменилась: с 16:00 ввели почасовые графики отключений.

"Начиная с 16:00, планируется применение почасовых графиков, поскольку ситуация в энергосистеме Украины остается сложной", – написали там.

Энергетики объяснили: НЭК "Укрэнерго" внедряет отключения только в случаях, когда есть необходимость стабилизировать энергосистему. Если же такой необходимости нет, то распоряжение о введении почасовых графиков или аварийных отключений отменяют.

Поэтому важно следить за официальными источниками, где сообщают актуальную информацию.

Как экономить свет

Энергосистема значительно повреждена из-за российских атак. Чтобы не допустить обесточиваний, следует экономно использовать электроэнергию. Главный совет: не включать мощные электроприборы в вечернее время и все сразу.

24 Канал подготовил инфографику, из которой становится понятно, когда лучше пользоваться различными электроприборами. Ведь все они имеют разную мощность и стоит знать эти детали.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Если каждый из нас будет сознательным, вместе мы поможем энергетикам выиграть битву за свет – и в прямом, и в переносном смыслах.

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