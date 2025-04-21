На базе отдыха под Львовом посетитель стрелял в мужчину и женщину на базе отдыха под Львовом

Во Львовском районе правоохранители задержали 29-летнего жителя Винников по подозрению в покушении на убийство двух человек. Инцидент произошел 19 апреля около 14:30 на территории базы отдыха вблизи Львова.

По предварительным данным, посетитель заведения открыл стрельбу из травматического оружия, ранив 44-летнюю женщину и 42-летнего мужчину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Львовской области.

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На Львовщине мужчина стрелял в двух человек

Оба пострадавших – львовяне – сейчас находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Как установили следователи и оперативники полиции, мужчина, совершил несколько выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль. Правоохранители сразу задержали злоумышленника.

По процессуального руководства Пустомытовской окружной прокуратуры ему объявили подозрение в совершении покушения на умышленное убийство двух лиц. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается. Оружие, из которой были осуществлены выстрелы, полицейские изъяли и направили на исследование во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.