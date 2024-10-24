Нашли через 2 месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"

На Львовщине пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Ее обнаружили почти через два месяца после массированной вражеской атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС. Там обнародовали фото боевой части этой ракеты.

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На Львовщине обезвредили боевую часть ракеты врага

Львовщина: пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Ее обнаружили почти через два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.

Ликвидация боевой части ракеты / Фото ГСЧС



