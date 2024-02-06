"Были водителями гуманитарки": на Львовщине полицейский переправлял через границу уклонистов

Во Львовской области разоблачили полицейского, который переправлял через границу мужчин призывного возраста. За свои "услуги" мужчина брал от 5 тысяч долларов.

Злоумышленнику уже объявили подозрение. Детективы ГБР установили, как работала преступная схема.

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Уклонисты выезжали как водители "гуманитарки"

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый основал общество с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей.

А 2022 году мужчина устроился работать в правоохранительный орган, но продолжил руководить компанией. В марте 2023 года фирма получила лицензию на международную автоперевозку грузов.

"Тогда у правоохранителя возникла "идея", кроме грузов, переправлять за границу еще и мужчин призывного возраста", – говорится в сообщении ГБР.

Отмечают, что желающих нелегально попасть в Европу он регистрировал в системе Шлях как водителей компании. По данным следствия, стоимость такой "услуги" стартовала от 5 тысяч долларов.

По меньшей мере 5 мужчин выехали по такой схеме

В ГБР установили, что с марта по август 2023 года пятеро водителей предприятия, которые якобы должны были доставлять гуманитарную помощь, выехали из Украины и не вернулись.

Полицейскому сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.