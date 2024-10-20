В окрестностях Львова прогремели взрывы

Во Львовской области около 1 ночи произошли взрывы из-за атаки "Шахеда".вероятно, это следствие работы противовоздушной обороны.

О взрывах сообщили местные телеграм-каналы. Предварительно мониторы фиксировали движение вражеских БпЛА в области.

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Также командование Воздушных сил предупредило об угрозе атаки.

"Во Львов приближается ударный БпЛА. До отбоя угрозы оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

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