На Львовщине в критический объект попали 3 ракеты: повлияло ли это на подачу электроэнергии
Источник:Максим Козицький
Российские оккупанты в ночь на 16 февраля нанесли ракетный удар по Украине. В частности, враг атаковал Львовщину.
Максим Козицкий рассказал, что 3 ракеты попали в критический объект. На месте инцидента вспыхнул пожар.
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К счастью, работники находились в укрытии. Козицкий сообщил, что жертв или пострадавших нет.
Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине. На месте попадания есть воронка. На соседней улице разрушилась стена магазина. Также без пострадавших,
– заявил Козицкий.
Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги.
Россия выпустила по Украине более 30 ракет
В ночь на 16 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Враг выпустил 32 ракеты с воздуха и моря. К счастью, защитники украинского неба сбили 16 из них.
Российские захватчики атаковали объекты гражданской инфраструктуры. В частности, оккупанты применили тип ракет, которые имеющимися средствами украинские силы ПВО не могут сбить. Украина пока не имеет на вооружении необходимых огневых средств.