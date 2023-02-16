На Львовщине в критический объект попали 3 ракеты: повлияло ли это на подачу электроэнергии

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля нанесли ракетный удар по Украине. В частности, враг атаковал Львовщину.

Максим Козицкий рассказал, что 3 ракеты попали в критический объект. На месте инцидента вспыхнул пожар.

Обратите внимание Неспокойная ночь: оккупанты попали в объект инфраструктуры под Кропивницким

К счастью, работники находились в укрытии. Козицкий сообщил, что жертв или пострадавших нет.

Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине. На месте попадания есть воронка. На соседней улице разрушилась стена магазина. Также без пострадавших,

– заявил Козицкий.

Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги.

Россия выпустила по Украине более 30 ракет

В ночь на 16 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Враг выпустил 32 ракеты с воздуха и моря. К счастью, защитники украинского неба сбили 16 из них.

Российские захватчики атаковали объекты гражданской инфраструктуры. В частности, оккупанты применили тип ракет, которые имеющимися средствами украинские силы ПВО не могут сбить. Украина пока не имеет на вооружении необходимых огневых средств.