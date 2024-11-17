Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

Обратите внимание Россия массированно атакует Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах и последствиях вражеских атак читайте в нашем телеграме.

Последствия ракетной атаки на Львовщину 17 ноября

Российские захватчики атаковали Львовскую область крылатыми ракетами. По вражеским целям работала ПВО.

В Червоноградском (Шептицком) районе в результате падения обломков вражеской ракеты загорелись гаражи и автомобиль,

– заявил Максим Козицкий.

Также отметил, на месте работают пожарные.

Важно! По состоянию на 08:30 воздушная тревога по всей Украине продолжается. Оккупанты атакуют ударными дронами, крылатыми ракетами – з Ту-95МС и "Калибрами" из Черного моря, кроме того, запускали "Кинжалы". Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.