На Львовщине задержан рецидивист, выполнявший задачи спецслужб России

Служба безопасности Украины продолжает работу над разоблачением и задержанием тех, кто решил перейти на сторону врага. Очередной злоумышленник был обнаружен на территории Львовщины.

Некоторые граждане Украины решили предать свое государство и сотрудничать с российскими оккупантами. Перспектива у такого решения одна – долгое заключение за государственную измену.

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Задержание предателя

Как сообщили в Службе безопасности Украины, во Львовской области произошло задержание гражданина нашего государства, который действовал по указаниям спецслужб России и выполнял задачи врага. Сообщается, что им оказался бывший осужденный, ранее отбывавший заключение на оккупированных территориях.

Вчера, 29 апреля, задержанному объявили подозрение в государственной измене. Следователи установили, что во время отбывания наказания мужчина получил "предложение" от россиян относительно сотрудничества, речь шла о поставках разведывательных данных с территории Украины.

Задержанный принял предложение врага и выполнял его приказы, за что теперь будет отвечать в суде.

Новости СБУ: коротко

Как стало известно СБУ, россияне в войне против Украины понесут большие потери. Они сбрасывают тела своих убитых солдат в ангары и даже не пытаются узнать их данные, чтобы сообщить родным. Сами солдаты не понимают цели войны против Украины и жалуются на беспорядок в рядах армии оккупантов.

Российские офицеры нашли единственный эффективный способ принуждать своих подчиненных идти в бой против ВСУ – расстреливать "паникеров". Русские понесли большие потери, на доукомплектацию враг набирает молодых бойцов, которые не готовы воевать. Как свидетельствует перехваченная СБУ переписка, в некоторых ротах оккупантов возле Изюма осталось 10 – 15 солдат.

Предатель Украины, которого СБУ задержала за "сдачу" врагу под обстрел Луцкого военного аэродрома, может выйти на свободу под залог. Речь идет о сумме почти в 2 миллиона гривен.

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