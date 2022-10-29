На Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым

Война с Россией продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. 29 октября на Майдане Незалежности в Киеве в последний путь провели командира морпехов Максима Токарева.

На прощание с защитником Украины пришли сотни человек. Максиму Токареву было 26 лет.

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Погиб за 2 месяца до свадьбы

По словам собратьев, Максим Токарев погиб во время выполнения боевого задания. Возвращаясь на базу, командир морпехов попал на растяжку. Обломок повредил артерию.



Прощание с Максимом Токаревым / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Через 2 месяца у Максима Токарева должна быть свадьба с невестой. Пара была вместе 9 лет.



Прощание с Максимом Токаревым / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Максим Токарев защищал Украину 4 года. Он бросил работу менеджера по защите нашего государства.



Прощание с Максимом Токаревым / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Подруга Токарева Александра Сулименко в комментарии Общественному рассказала, что контракт защитника истекал в феврале, однако именно тогда Россия начала полномасштабное вторжение.

Как раз в феврале должен был заканчиваться его контракт, он планировал жениться на своей невесте, на которой вместе был из школы. Но началась война и ни разу за 8 месяцев не было ротации у него. Несколько месяцев назад его сделали командиром отделения. Он очень заботился обо всех своих ребятах всегда. Так же и перед смертью: выводил ребят из локации, где были на задании и не заметил растяжку, взорвалась бомба и обломком поразила артерию. Из всех погиб он один, потому что шел первый,

– рассказала Сулименко.



Прощание с Максимом Токаревым / Фото Валентины Полищук / 24 канал



Прощание с Максимом Токаревым / Фото Валентины Полищук / 24 канал



Прощание с Максимом Токаревым / Фото Валентины Полищук / 24 канал



Прощание с Максимом Токаревым / Фото Валентины Полищук / 24 канал

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