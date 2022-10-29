На прощання з захисником України прийшли сотні людей. Максиму Токареву було 26 років.

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Загинув за 2 місяці до весілля

За словами побратимів, Максим Токарев він загинув під час виконання бойового завдання. Повертаючись на базу, командир морпіхів потрапив на розтяжку. Уламок пошкодив артерію.



Прощання з Максимом Токаревим / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Через 2 місяці у Максима Токарева мало б бути весілля з нареченою. Пара була разом 9 років.



Прощання з Максимом Токаревим / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Максим Токарев захищав Україну 4 роки. Він покинув роботу менеджера для захисту нашої держави.



Прощання з Максимом Токаревим / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Подруга Токарева Олександра Сулименко у коментарі Суспільному розповіла, що контракт захисника закінчувався у лютому, однак саме тоді Росія почала повномасштабне вторгнення.

Як раз у лютому мав закінчуватися його контракт, він планував одружитися на своїй нареченій, з якою разом був зі школи. Але почалася війна і жодного разу за 8 місяців не було ротації у нього. Кілька місяців тому його зробили командиром відділення. Він дуже дбав про всіх своїх хлопців завжди. Так само і перед смертю: виводив хлопців з локації де були на завданні і не помітив розтяжку, вибухнула бомба і уламком вразила артерію. З усіх загинув він один, бо йшов перший,

– розповіла Сулименко.



Прощання з Максимом Токаревим / Фото Валентини Поліщук / 24 канал



Прощання з Максимом Токаревим / Фото Валентини Поліщук / 24 канал



Прощання з Максимом Токаревим / Фото Валентини Поліщук / 24 канал



Прощання з Максимом Токаревим / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглого захисника Максима Токарева.

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