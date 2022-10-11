На месть: украинцы собрали более 350 миллионов гривен, на них купят десятки дронов-камикадзе
11 октября 2022 , 15:28Читати новину українською
Оккупанты думали, что способны напугать украинцев массированным ракетным ударом. Однако у них получилось лишь еще больше разозлить нас. А, как известно, свою ярость украинцы превращают в донаты для армии.
Только за сутки украинцы задонатили 352 миллиона гривен, за которые купят десятки дронов-камикадзе.
Важно Сергей Притула откровенно рассказал, из-за чего плачет во время войны
Организаторами сбора выступили активист Сергей Стерненко и волонтер Сергей Притула. Они радостно сообщили, что украинцы собрали в несколько раз больше, чем ожидали.