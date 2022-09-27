На месте Лаврова – я бы застрелился, – Огрызко прокомментировал, как мир воспринимает россию
В Нью-Йорке закончилась неделя сессии Генассамблеи ООН, которую посещают руководители стран и правительств. И что почувствовала россия и руководитель ее так называемой дипломатии лавров – кроме потуг дипломатов из Гвинеи или Уругвая, с ним никто не хотел общаться.
Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он также отметил, что говорить о международном влиянии россии на политической арене – это выдавать желаемое за действительное.
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По словам Огрызко, очевидно, что российская пропаганда будет кричать, что у лаврова было несколько десятков встреч с ключевыми лидерами, но это для дураков, добавляет он.
"Главный месседж направлен на внутреннюю аудиторию, ведь нет никаких побед на фронте, поэтому нужно хотя бы чем-то кичиться", – говорит бывший министр иностранных дел Украины.
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Владимир Огрызко добавляет, что оккупанты могут объявить о присоединении оккупированных территорий к составу россии – но это ничего не меняет.
Поведение россии совершенно неприемлемо, это прекрасно понимает и весь цивилизованный мир. Если занимать такую позицию, которую сейчас занимает россия, то можно прийти только к коллапсу и ядерному уничтожению,
– убежден он.
По словам дипломата, так называемые союзники россии – действительно сплошной ужас для любой дипломатической системы, когда у тебя в союзниках Северная Корея, Иран, Сирия, Куба и т.д.
Это – катастрофа в прямом смысле этого слова, на месте лаврова, я бы застрелился,
– говорит Владимир Огрызко.
"Все эти "союзники" лишь доказывают тезис о том, что лавров довел эту страну до того, что об нее вытирают ноги все цивилизованные страны, извиняюсь", – резюмирует он.