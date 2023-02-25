Движение через мост затруднено в обоих направлениях. Об этом сообщили правоохранители.
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Внимание! Движение через мост Патона – осложнено из-за ДТП в обоих направлениях,
– говорится в сообщении.
Правда, подробности аварии правоохранители не сообщают. Местные СМИ информируют об огромных пробках на мосту.
Последние ДТП в Киеве
- Возле детской больницы "Охматдет" в столице 9 февраля произошло жуткое ДТП с участием скорой. Джип влетел в карету скорой помощи, после чего перевернулся на бок. Скорая везла младенца на операцию. Известно, что ребенок и еще пять человек пострадали. Информации о погибших не было.
- Тройное ДТП произошла в Киевской области 21 января – на блокпосте. Автомобиль Skoda на скорости протаранил Opel, а тот ударил стоявший на обочине BMW. В результате аварии водитель Opel получил ранения. Его забрали в больницу с переломом ребра.
- 1 декабря в Киеве столкнулись пять автомобилей. Это произошло на проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом. Из-за аварии также образовался сильная пробка.