Движение через мост затруднено в обоих направлениях. Об этом сообщили правоохранители.

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Внимание! Движение через мост Патона – осложнено из-за ДТП в обоих направлениях,

– говорится в сообщении.

Правда, подробности аварии правоохранители не сообщают. Местные СМИ информируют об огромных пробках на мосту.

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