Рух через міст ускладнений в обох напрямках. Про це повідомили правоохоронці.
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Увага! Рух через міст Патона – ускладнений через ДТП в обох напрямках,
– мовиться у повідомленні.
Щоправда, подробиць аварії правоохоронці не повідомляють. Місцеві ЗМІ інформують про величезні затори на мосту.
Останні ДТП у Києві
- Біля дитячої лікарні "Охматдит" у столиці 9 лютого сталася моторошна ДТП за участю швидкої. Джип влетів у карету швидкої допомоги, яка після цього перевернулася на бік. Швидка везла немовля на операцію. Відомо, що дитина та ще 5 людей постраждали. Інформації про загиблих не було.
- Потрійна ДТП сталась на Київщині 21 січня – на блокпості. Автівка Skoda на швидкості протаранила Opel, а той вдарив BMW, який стояв на узбіччі. Внаслідок аварії водій Opel зазнав поранень. Його забрали до лікарні з переломом ребра.
- 1 грудня у Києві зіткнулися 5 автомобілів. Це сталось на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом. Через аварію також утворився сильний затор.