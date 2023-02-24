В пресслужбі Київської міської військової адміністрації наголосили, що українські захисники готові дати відсіч ворогу.
Дивіться також Є загрози, що ворог сьогодні готує "сюрпризи", – у Повітряних силах просять бути обережними
Столиця захищена! Але оборону Києва потрібно постійно вдосконалювати. Саме тому угруповання сил і засобів оборони міста Києва проводить тренування підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю,
– йдеться у повідомленні.
У Києві готові до оборони міста у випадку загрози / Фото КМВА
Навчання планові, небезпеки немає
Відтак, за ініціативи КМВА і за погодженням командувача угрупування, в місті проводять один з етапів цього тренування. Таке тренування проводиться одночасно в декількох районах Києва.
Бійці мають якнайшвидше розпочати виконання поставлених бойових завдань. А протягом доби блокпости обладнаються в повному обсязі, включно з освітленням, обігрівом тощо. Ми перевіряємо, скільки реально потрібно часу на всі ці заходи,
– додав начальник КМВА Сергій Попко.
Навчання проводять військові та правоохоронці / Фото КМВА
Після завершення тренувань усі такі блокпости повернуться в "сплячий режим", до того стану, яким він був останні місяці.
Захопливі кадри, як столиця готується до оборони: