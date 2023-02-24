В пресслужбі Київської міської військової адміністрації наголосили, що українські захисники готові дати відсіч ворогу.

Дивіться також Є загрози, що ворог сьогодні готує "сюрпризи", – у Повітряних силах просять бути обережними

Столиця захищена! Але оборону Києва потрібно постійно вдосконалювати. Саме тому угруповання сил і засобів оборони міста Києва проводить тренування підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю,

– йдеться у повідомленні.



У Києві готові до оборони міста у випадку загрози / Фото КМВА

Навчання планові, небезпеки немає

Відтак, за ініціативи КМВА і за погодженням командувача угрупування, в місті проводять один з етапів цього тренування. Таке тренування проводиться одночасно в декількох районах Києва.

Бійці мають якнайшвидше розпочати виконання поставлених бойових завдань. А протягом доби блокпости обладнаються в повному обсязі, включно з освітленням, обігрівом тощо. Ми перевіряємо, скільки реально потрібно часу на всі ці заходи,

– додав начальник КМВА Сергій Попко.



Навчання проводять військові та правоохоронці / Фото КМВА

Після завершення тренувань усі такі блокпости повернуться в "сплячий режим", до того стану, яким він був останні місяці.

Захопливі кадри, як столиця готується до оборони: