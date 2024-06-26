На мысе Чауда – пожар возле военного полигона: в сети опубликовали спутниковые снимки

Во временно оккупированном Крыму на мысе Чауда 25 июня вспыхнул масштабный пожар. Как впоследствии стало известно, возгорание произошло возле военного полигона, откуда российские военные запускают "Шахеды".

Об этом пишет ряд телеграм-каналов. Кроме того, "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксировали пожар, передает 24 Канал.

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На мысе Чауда был пожар

В сети вечером 25 июня сообщали, что на мысе Чауда произошел пожар. Местные жители сообщали о сильном задымлении, а также публиковали кадры пожара, однако местные власти никак не комментировали пожар.

С трассы Таврида издалека видно очень масштабное задымление сильного пожара в районе мыса Чауда, где расположен военный полигон и откуда происходят запуски "Шахедов",

– сообщали корреспонденты "Радио Свобода".

Точно неизвестно, почему возник пожар, однако на спутниковых снимках от 26 июня видно, что пожар до сих пор не потушили. На кадрах также видно, что возгорание произошло на военном полигоне, откуда оккупанты запускают "Шахеды".

В то же время ракетные атаки или атаки БПЛА в этом районе 25 июня не наблюдались.

На мысе Чауда произошел пожар: смотрите видео

Интересно, что телеграм-канал "Крымский ветер" 20 июня сообщал, что на мысе Чауда прогремел взрыв, после чего над ним начал подниматься дым. По данным источника канала, на мысе взорвался боекомплект.