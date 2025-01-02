На Николаевщине дрон повредил резервуар с маслом: утечка попала в Южный Буг

Российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В результате очередной атаки враг повредил резервуар с маслом на Николаевщине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича. Он рассказал, что произошла утечка масла в Южный Буг.

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Что известно об утечке масла в Южный Буг

Сенкевич рассказал, что в результате падения БпЛА оккупантов в ночь на 28 декабря, повреждения получил резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия. В результате произошла утечка масла на прилегающую территорию и попадание в реку Южный Буг.

Для ликвидации последствий из материального резерва Николаева было выделено сорбирующие боновые заграждения, которые специалисты ГСЧС установили в местах загрязнения акватории.

Все эти дни специалисты откачивают масло. Сейчас откачали уже 25 тонн. Работы продолжаются,

– отметил городской голова.

Специалисты также отметили, что значительного влияния на окружающую среду этот инцидент нет, ведь масло органического происхождения.