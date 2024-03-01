На Николаевщине – прилет: на месте работают спасатели

1 марта россияне атаковали Николаевскую область. Известно, что в регионе зафиксировали прилет. На месте происшествия свою работу выполняют спасатели.

Первыми подробностями поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В его телеграме появилась публикация в 20:57.

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Что известно о ситуации на Николаевщине

Виталий Ким отметил, что в области возник пожар в результате прилета. По его словам, на месте попадания уже работают спасателями. Также пока отсутствует информация о пострадавших.

В 19:38 Воздушные силы предупреждали о активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Поэтому была угроза применения авиационных средств поражения. А уже в 19:57 писали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.

Обратим внимание, что воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 19:45. А уже отбой воздушной тревоги был в 20:36.

Мониторинговые каналы в 20:45 писали о взрыве, который могли слышать жители Николаевщины. Тогда же сообщили о приходе ракеты Х-59 вблизи областного центра.

В ночь на 1 марта враг атаковал "Шахедами"