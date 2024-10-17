На Николаевщине враг атаковал энергетическую инфраструктуру: люди остались без света
Источник:Миколаївська ОВА
Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. В регионе работали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Николаевской военной администрации Виталий Ким.
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"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Председатель ОВА добавил, что ночью работала ПВО, но детали обещал рассказать позже.
Заметим, что российские войска ночью запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога звучала в большинстве областей. Взрывы этой ночью слышали жители ряда областей, в частности, Ровенской области, Хмельницкой области, Одесской области и Киева.