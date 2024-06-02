На НПЗ "Лукойла" в Ухте произошел пожар: известно о нескольких жертвах
В России произошел очередной пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Известно, что в результате возгорания есть жертвы.
В республике Коми вспыхнул пожар на заводе "Лукойл". Российские телеграмм-каналы пишут о по меньшей мере 2 погибших, передает 24 Канал.
Смотрите также Украина теперь может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, – BBC
Местные слышали взрыв
Кроме двух погибших, пишут также, что еще одного пострадавшего доставили в больницу. Предварительно мужчины проводили работы на одном из резервуаров.
Известно, что возгорание произошло внутри резервуара. Крыша резервуара частично разрушена. Угрозы распространения огня на другой резервуар нет.
В Ухте произошел пожар / Фото из российских СМИ
Версия атаки БпЛА не рассматривается, однако другие телеграмм-каналы пишут, что перед пожаром на резервуаре завода "Лукойл-Ухтанефтепереработка" произошел взрыв.
В России также настаивают, что среди причин пожара могла быть "разгерметизация". Официально жертв нет.
В Белгородской области вспыхнул резервуар с топливом
- В Белгородской области жалуются, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа атаковали дроны. Очевидцы сообщили о громких взрывах, впоследствии – о пожаре.
- Впоследствии стало известно, что в результате взрывов вспыхнул резервуар с топливом на территории сельхозпредприятия.
- По информации местных властей, в результате взрывов посечены складские помещения и ангары с техникой. В то же время оккупанты признали, что произошло возгорание емкости с топливом.