Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

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Что известно об инциденте

Сейчас известно, что обошлось без пострадавших. Соответствующие службы выясняют обстоятельства происшествия.

Более подробная информация будет предоставлена после завершения оперативных мероприятий.

Напомним, накануне в Ровенской области СБУ задержала двух российских агентов. Диверсанты взорвали железнодорожные пути самодельной взрывчаткой перед военным эшелоном. Аварии и человеческих жертв удалось избежать.

Подозреваемые – местные жители в возрасте 30 и 32 лет. Их завербовали вражеские спецслужбы через телеграмм-каналы для "быстрого заработка". За диверсию на железной дороге мужчинам пообещали 10 тысяч долларов США.

Сообщается, что так россияне пытались навредить логистике поставок оборонных грузов для украинских военных на линии фронта. Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.